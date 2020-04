Norvegia, Riise e figlia già dimessi dall'ospedale. Per la polizia non ha commesso reati

John Arne Riise, ex terzino di Liverpool e Roma, è stato dimesso dall'ospedale dove era stato ricoverato a seguito di un incidente d'auto. Il norvegese era alla guida della sua automobile nei pressi di Alesund, insieme a sua figlia Ariana, quando ha sterzato bruscamente per evitare un oggetto ed è andato fuori strada. Non sono state coinvolte altre vetture; la polizia ha confermato che si è trattato di un incidente e su Riise non penderebbe nessun capo d'accusa. A riportarlo è Sky Sports UK.