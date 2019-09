Nuovo San Siro, entro fine mese la scelta del progetto. Due i candidati

Si è ristretta ad una corsa a due l'assegnazione dell'appalto per la realizzazione del nuovo stadio di San Siro. In lizza, come riporta il Corriere dello Sport, lo studio americano Populous e Manica Architecture di David Manica (in collaborazione con i milanesi di Progetto CMR. La scelta finale sarà fatta e annunciata entro fine mese per un nuovo impianto che avrà circa 65mila posti per un costo che ruoterà attorno ai 700mila euro da dividere fra Inter e Milan che continueranno ad usufruire del medesimo impianto come accaduto fino ad oggi.