Fonte: figc.it

È in programma alle ore 12 di oggi presso la sede della FIGC a Roma la riunione del Consiglio federale. Tra gli argomenti all’ordine del giorno, oltre all’approvazione dei verbali delle riunioni del 5 e 21 novembre e alle comunicazioni del presidente, i seguenti punti: informativa del segretario generale; licenze nazionali stagione sportiva 2020/2021: provvedimenti conseguenti; nomine di competenza: procuratori federali aggiunti, commissioni Licenze UEFA di I e II grado; componente della Commissione prevista dal regolamento sulle acquisizioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico; rappresentanti federali antidoping; integrazione organi territoriali della Giustizia Sportiva; Modifiche regolamentari: richiesta LNP Serie B e LND di deroga dell’art 72 NOIF (tenuta di gioco dei calciatori); aggiornamento modello di organizzazione, gestione e controllo – parte generale e parte speciale (D. lgs. 231/2001); contributo di solidarietà UEFA per lo sviluppo dei settori giovanili; ratifica delibera di urgenza del presidente federale di cui al Comunicato Ufficiale n. 120/A del 27 novembre 2019; varie ed eventuali.