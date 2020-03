Olimpiadi posticipate al 2021. Bebe Vio: "Blocchiamo il Corovavirus". E aggiorna il coutdown

Anche la capionessa di scherma paralimpico Bebe Vio attraverso i prorpi profili social ha commentato la decisione di rinviare di un anno i Giochi Olimpici di Tokyo 2020 e di conseguenza anche le Paralimpiadi: "Aggiorniamo il countdown: da oggi mancano 520 giorni alle #Paralimpiadi di #Tokyo.

Le abbiamo sognate per così tanto...e poi all’improvviso i giorni e le ore di allenamento si resettano. Ora dovremo ripartire e riprogrammare tutto: lo studio, gli allenamenti, le gare, le qualifiche... Sono triste, certo, ma è giusto così. Adesso non possiamo stare qua e lamentarci del tempo perduto, dobbiamo concentrarci sull’oggi e non dimenticare chi, ora e nei prossimi giorni, lotterà per non perdere qualcosa di più grande. Superiamo tutti insieme questo momento difficile. Continuiamo a stare a casa e blocchiamo questo cacchio di #coronavirus! Insieme ce la faremo".