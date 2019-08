OM-Napoli, amichevole... poco amichevole. Schiaffo di Payet a Insigne

Un'amichevole... poco amichevole. Si è corso e lottato su ogni pallone nella partita di ieri sera tra Olympique Marsiglia e Napoli. 1-0 a favore degli azzurri il risultato finale del match giocato al Velodrome, con un gran gol di Mertens nel primo tempo, ma anche un brutto parapiglia nel finale. Ammonito per un'entrataccia su Younes, il fantasista dell'OM Dimitri Payet ha infatti avuto un battibecco con Insigne rifilandogli addirittura un ceffone in pieno volto. Nessuna reazione, per fortuna, da parte del capitano partenopeo, subito separato dall'avversario grazie anche all'intervento dell'arbitro.

#OMNapoli clash Dimitri Payet vs Insigne et Payet qui donne une claque au napolitain !!! pic.twitter.com/NHtW0Mv4cJ — GHIROLALI VIDEOS (@GhirolaliVideos) August 4, 2019