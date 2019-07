Operazione Nostalgia Stars VS LaLiga Legends, 36 leggende in campo

Sabato 6 Luglio a Cesena e in diretta su DAZN

Nella bellissima cornice della città di Cesena, all'Orogel Stadium Dino Manuzzi, tante leggende del calcio scenderanno in campo per una sfida nostalgica: Del Piero, Davids, Serginho e Recoba sono solo alcune delle stelle presenti al match tra Operazione Nostalgia Stars e LaLiga Legends. Una serata magica, per far emergere i valori positivi del calcio e dello sport. La partita verrà trasmessa, per chi non potesse recarsi allo stadio, anche su DAZN in diretta o modalità on demand, con il commento di Ricky Buscaglia , Simone Tribocchi e Dario Marcolin che ricoprirà anche il ruolo di giocatore. La sfida comincerà alle 20.00, ma dalle 17, prima del fischio d'inizio, verrà allestito un villaggio per grandi e piccini, con tante attività e la possibilità di interagire con alcuni campioni che scenderanno in campo. Un incontro incredibile e una manifestazione unica: "Aggregazione, unione e lealtà sono i valori che quotidianamente cerchiamo di trasmettere alla nostra audience. Realizzare l'evento di quest'anno insieme a un'organizzazione globale come LaLiga e avere il supporto dell'Associazione Italiana Calciatori sono per noi un motivo di orgoglio e soprattutto indicatore del fatto che siamo sulla buona strada", spiega Fernando Sanz direttore relazioni istituzionali internazionali de LaLiga e direttore LaLiga Legends.

Sono già stati venduti oltre 10.000 biglietti, lo spettacolo è assicurato! Ecco il link per i tagliandi, per coloro che vogliono partecipare all'evento: https://www.vivaticket.it/ita/event/operazione-nostalgia-stars-vs-laliga-legends/128564

L’evento godrà anche del patrocinio sportivo dell’Associazione Italiana Calciatori. Main partner dell’evento sono Plasmon dei Grandi e Fratelli Beretta

Ecco i convocati:

Operazione Nostalgia Stars: Frey, Ballotta, Aldair, Serginho, Colonnese, Terlizzi, Zaccardo, Fuser, Bressan, Marcolin, B. Carbone, Fiore,

Davids, Del Piero, Recoba, Chevanton, Hubner, Agostini.

LaLiga Legends: Cesar, Edmilson, Zambrotta, Fernando Sanz, Capdevila, Hierro, Albelda, Mendieta, Luis Garcia, Amavisca, Morientes, Mijatovic,

Julio Baptista, Karembeu, Contreras, De La Red, Senna.