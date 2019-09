© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Corsivo di Franco Ordine sull'Italia, dopo la vittoria in Finlandia. "Roberto Mancini può cominciare ad aprire il cantiere della Nazionale 2020. Ha già in testa nomi, ruoli e prove con cui riempire il calendario azzurro. L'elenco è presto fatto e in cima, come confermano di recente anche gli incoraggiamenti di Andrea Pirlo all'interessato, troveremo Mario Balotelli che ha davanti a sé una stagione intera per dimostrare d'aver finalmente accantonato le balotellate".