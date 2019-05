© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'eroe indiscusso della leggendaria sfida giocata ieri sera ad Anfield è stato Divock Origi. L'attaccante belga, riserva di Roberto Firmino, ha trascinato il Liverpool nell'incredibile rimonta contro il Barcellona, segnando una doppietta e firmando la rete decisiva per la qualificazione dei Reds in finale. Una prestazione che ha lasciato tutti a bocca aperta, compreso il Principe William, membro della famiglia reale britannica che proprio in questi giorni ha festeggiato la nascita del primogenito di Harry. E dal profilo ufficiale di Kensington Palace sono arrivati i complimenti alla squadra di Klopp.

Well done Liverpool - an incredible result, what a comeback! W — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 7 maggio 2019

Un Royal baby di nome Divock - Sui social, al triplice fischio di Cakir, è partita immediatamente la campagna per convincere la casa reale, e in particolare Harry e sua moglie Meghan, a onorare il protagonista assoluto della scorsa nottata. In che modo? Chiamando il nuovo Royal baby (che non ha ancora un nome)... Divock. Qualcuno è andato anche oltre: l'ultimo Windsor dovrebbe prendere il nome di tutti i più grandi artefici del successo degli inglesi: Divock Georginio (Wijnaldum) Trent (Alexander-Arnold).