Corrado Orrico, storico allenatore dell'Inter, vota Mauro Icardi per l'attacco del Napoli. L'ex tecnico ha rilasciato infatti queste dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli sul piano tattico non dovrebbe chissà quanto migliorare, più che altro serve un calciatore di spessore in attacco. James, Lozano o Icardi? Credo che sia Icardi l'uomo giusto. Siccome gli azzurri hanno una struttura di gioco produttiva in area, avere uno che la mette dentro come Icardi sarebbe la ciliegina sulla torta. Difesa? I due difensori centrali del Napoli, invece, rappresentano il meglio della Serie A".