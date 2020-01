Orsi sulla Lazio: "Le partite vinte alla fine non sono mai un caso"

© foto di Federico Gaetano

L’ex portiere Fernando Orsi ha commentato a Sky Sport la vittoria ottenuta in extremis contro il Napoli dalla Lazio: “Il progetto della Lazio è iniziato tre anni e mezzo fa con l'arrivo di Inzaghi. Quasi per caso, con il rifiuto di Bielsa Inzaghi si è accomodato in panchina. È una grande intuizione di Lotito, il tecnico ha fatto un percorso come la squadra che gioca insieme da tanto tempo, tra grandi imprese, visto che ha vinto due Supercoppe e una Coppa Italia, quindi i risultati ci sono stati. In campionato il grande obiettivo è arrivare in Champions. Quest'anno anche l'allenatore ha visto che gli undici o dodici sono imprescindibili, devono giocare loro perché danno qualità. Ha avuto anche intuizioni tattiche come l'arretramento di Milinkovic e Luis Alberto, ha avuto la crescita di Correa, quindi questa è ormai una squadra caratterizzata. Ha inserito un solo giocatore come Lazzari per il resto è la squadra che giocava l'anno scorso. Adesso ha più consapevolezza, le partite vinte negli ultimi minuti non sono mai un caso. Una volta o due volte sì, quando sono cinque volte vuol dire che c'è una qualità della squadra a non mollare e stare sempre sul pezzo".