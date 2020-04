Otto anni fa perdeva la vita Piermario Morosini, il ricordo dell'Atalanta: "Sempre con noi"

Anche l'Atalanta ricorda Piermario Morosini, calciatore cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro che ha tragicamente perso la vita in campo otto anni fa. Questo il messaggio a lui dedicato sul profilo Twitter del club orobico: "Sempre con noi. A otto anni dalla sua scomparsa, Piermario Morosini resta nel cuore del Presidente Percassi e di tutta la famiglia Atalanta".

Sempre con noi 🖤💙

A otto anni dalla sua scomparsa, Piermario #Morosini resta nel cuore del Presidente #Percassi e di tutta la famiglia Atalanta. 🙏

President Percassi and the whole #Atalanta family remember Piermario Morosini on the 8th anniversary of his passing. 🙏 pic.twitter.com/ilXQY2sx3F

