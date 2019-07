© foto di Aldo Sessa/TuttoPalermo.net

Intanto che il vecchio club prosegue con il ricorso al CONI per la mancata partecipazione al campionato di Serie B, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sta portando avanti la sua mission per far rinascere il Palermo. Il 23 luglio alle ore 20:00 scadranno i termini per le manifestazioni di interesse, ma su questo concetto, dalle colonne del Corriere dello Sport, è stato chiaro:

"Io ho pubblicato un avviso, cosa leggermente diversa da un bando perché alla fine deciderò io assumendomene le responsabilità, sia pur coadiuvato da un esperto come l’ex magistrato Guarnotta. Il ritiro di Ferrero? Non commento, io valuterò le proposte e cercherò di scegliere nell’interesse della città, guardando a criteri precisi come l’aspetto etico, l’assenza di condanne o di precedenti specifici".