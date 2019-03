Palliggiano: "Napoli, Isco e Marcelo fantamercato. Fornals bloccato"

© foto di J.M.Colomo

Davide Palliggiano, corrispondente da Madrid del Corriere dello Sport, ha parlato ai microfoni di Montecarlo Sport commentando le ultime vicende legate al Napoli di Carlo Ancelotti. "L'influenza ha impedito a Fabian l'esordio con la nazionale spagnola. E' un peccato, anche il ct Luis Enrique ci faceva affidamento. Tra l'altro il selezionatore aveva inizialmente lasciato a casa un centrocampista come Saul, magari per Fabian il debutto con la selezione maggiore della Roja è solo rimandato", le parole durante la trasmissione A Tutto Napoli.

Anche in Spagna si accostano i nomi dei vari Isco e Marcelo al Napoli? "Sì ma è difficile crederci, Isco al Real Madrid guadagna sette milioni di euro. Una cifra che nemmeno Ancelotti percepisce in casa Napoli. Anche l'ingaggio di Marcelo è importantissimo, si parla inoltre di Casemiro ma sembra un affare proibitivo".

Alla portata del Napoli è invece il nome di Fornals del Villarreal. "Lo vedo più trequartista, rispetto a Fabian che può giocare in tutti i ruoli del centrocampo. Ho visto Fornals dal vivo più volte, tecnicamente è molto interessante anche se in questa stagione ha avuto dei problemi fisici. E' un calciatore, come tutto il Villarreal, abbastanza altalenante. Il Napoli l'ha già bloccato per 30 milioni di euro, la cifra della clausola rescissoria, secondo quanto dicono da Villarreal. Non escludo che la trattativa possa andare avanti per cercare uno sconto. E' un ottimo calciatore, ma non aspettiamoci il nuovo Fabian".