© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Poche settimane fa, aprii un editoriale con il giudizio fulminante di Antonio Cassano su de Ligt, unico in Italia ad evidenziarne l’allucinazione collettiva, a parte il sottoscritto (che però conta quanto l’uovo di Pasqua a Natale): ““Ha fatto bene solo con l’Atalanta. Fine. Ne sta facendo una più di Bertoldo. Come no, ‘ha fatto bene’, ‘sta giocando alla grande’ , ‘è il migliore al mondo’. Va bene, diciamo sempre quello che volete”. Così Cassano su de Ligt. Che bello, che freschezza, che schiettezza, finalmente che novità nel panorama ingessato degli opinionisti.

Tre settimane dopo: Cassano è stato rimosso dalla trasmissione.

Per favore Babbo Natale, portagli un televisore funzionante.