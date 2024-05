Live TMW Torino, Juric: "Prestazione eccellente. Classifica? Abbiamo fatto il massimo"

23.05 - Lo 0-0 contro il Bologna non fa felici i tifosi, il Toro esce tra i fischi del suo popolo alla vigilia del 75esimo anniversario della tragedia di Superga. La squadra non segna per la quarta gara di fila, ormai per l'Europa c'è soltanto la matematica ma le speranze sono ridotte al lumicino. A breve, dalla sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino, il tecnico Ivan Juric commenterà la sfida contro i rossoblu. Segui la diretta testuale su Tuttomercatoweb.com.

Ore 23.33 - Comincia la conferenza stampa di Juric

C'è rammarico dopo questa partita?

"Non potevamo essere più avanti in classifica...Abbiamo fatto il massimo. Abbiamo creato più del Bologna e concesso nulla, siamo stati fantastici come applicazione e come idee. Loro mi piacciono, fanno cose diverse e ci vuole tempo per trasmettere ai ragazzi queste cose. Abbiamo fatto una prestazione eccellente"

Cos'è mancato dal punto di vista offensivo?

"Siamo sempre sugli stessi concetti. Oggi abbiamo avuto tre o quattro gol, abbiamo preso una traversa, per tutto l'anno ho la sensazione che mi mancano i gol di esterni e centrocampisti. Si creano tante soluzioni, in generale dopo sei mesi a livelli altissimi ci è mancata questa cosa. Abbiamo creato più del Bologna e non abbiamo fatto gol, è una cosa di cui ne parliamo da tanto tempo"

Con questo Ilic, parleremmo di un altro film?

"Ha fatto spunti di livello altissimi, sa mettere il pallone sulla testa e sui piedi dei compagni. Spero che cresca e che dia importanza a certe situazioni nelle quali ancora non fa bene. Ha momenti belli e altri in cui deve migliorare"

Non si sono visti 17 punti in classifica tra voi e il Bologna

"Loro hanno 20 giocatori di altissimo livello, noi molti meno: questa volta do grandi meriti all'allenatore. Noi siamo tosti, non li abbiamo mai fatti tirare e in altre gare potevamo segnare sette o otto gol. Loro sono una bella squadra, ma la differenza è stata fatta da Thiago. Sarà un grande allenatore da grande squadra"

Vuole aggiungere qualcosa sul 4 maggio?

"Vorrei che domani fosse speciale per i miei giocatori, per chi arriva da fuori. Non è facile rendersi conto di dove sei, c'è meno comunicazione e più individualismo rispetto a 20 anni fa. I miei giocatori devono sentire Buongiorno e deve rimanere nel loro cuore quel momento, capendo la storia del Toro e dove sono"

Come mai vuole tutti i giocatori alla lapide domani?

"Spesso per confusione non si riesce ad arrivare sotto alla lapide, ci siamo rimasti male. Il primo anno ero vicino a Belotti e mi sono venute le lacrime, l'anno scorso l'organizzazione non è stata massimale e anche io non l'ho vissuto. I nostri nuovi devono sentire quel silenzio perché gli rimarrà per tutta la vita. Deve essere organizzato al meglio perché tutti i ragazzi capiscano e facciano le domande. Voglio che gli rimanga dentro"

Cosa l'ha colpita in Thiago Motta allenatore?

"Si parla di metodo Gasperini o Sarri, hanno cambiato alcune cose. E anche tipo Guardiola. Ma questa è una cosa diversa, c'è una sintonia favolosa. Devono esserci giocatori collaborativi, che capiscano cosa succede. Lui ha fatto fatica a Genova e Spezia, anche all'inizio a Bologna, poi con il tempo ha lavorato: è fantastico vedere Calafiori che si alza e altri che si abbassano, fa cose pazzesche. E noi siamo stati favolosi, è stata una delle migliori. Altri magari la vedono in maniera diversa. Gli altri fanno cose scolastiche, Thiago fa cose incredibile. A Verona facevamo qualcosa, ma non così. Thiago è l'allenatore che seguirò in futuro perché mi ha fatto divertire"

Come sta Vlasic?

"E' un esempio della grandezza dei miei giocatori. Ha la pubalgia ma non si è mai fermato perché sa che siamo in pochi, oggi si è fermato. Sono orgoglioso di tutti e di lui soprattutto, stringe sempre i denti"

E' mancato un esterno mancino?

"Masina è top, uno che arriva che non giocava mai e oggi ha fatto prestazione eccellente sotto tutti i punti di vista. Ha fatto un cross bellissimo. Ci sono mancate cose tecniche, non spirito o tattica. Ci è mancato il cross o il tiro giusto, questo è mancato"

Ore 23.45 - Termina la conferenza stampa di Juric