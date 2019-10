Paolillo sull'Inter: "Conte deve chiedere. Ora gli altri lo accontentino"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

L'ex amministratore delegato dell'Inter, Ernesto Paolillo, ha parlato ai microfoni di calciotoday.it commentando le richieste di Antonio Conte di ricalibrare la rosa in base anche agli impegni. "Ha ragione. È un appello forte ed è giusto che lo faccia considerato il suo ruolo. A lui è affidato il progetto tecnico, deve chiedere per ottenere i migliori risultati sul campo. Ora sono gli altri che lo devono accontentare nei limiti del fair play finanziario. Spero lo facciano, giocano sempre gli stessi. Sia ben chiaro che fare mercato in gennaio non è come andare in un negozio e compri quello che capita".