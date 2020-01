Fonte: ParmaLive.com

© foto di Ivan Cardia

Qualche novità dall'infermeria del Parma dopo l'allenamento odierno: torna in gruppo Juraj Kucka, che dopo qualche allenamento differenziato si è allenato con i compagni. Differenziato invece per Antonino Barillà, Yann Karamoh e Gervinho, che difficilmente verrà convocato per la gara contro l'Udinese. Infine, Andrea Adorante, a seguito di un dolore persistente a livello del menisco mediale, è stato sottoposto a visita specialistica a Milano dal dottor Piero Volpi, ortopedico che già aveva eseguito intervento di ricostruzione del legamento crociato anteriore nel marzo 2019. L'attaccante sarà sottoposto lunedì ad intervento artroscopico di regolarizzazione del menisco mediale.