Parma al lavoro, differenziato per quattro giocatori. Domani squadra di nuovo in campo

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto esercizi di forza e trasformazione seguiti da un lavoro specifico per reparti. Lavoro differenziato per Alberto Grassi, Vincent Laurini, Giuseppe Pezzella e Matteo Scozzarella. I crociati - conclude il report ufficiale del club - torneranno in campo domani per una seduta pomeridiana a porte chiuse.