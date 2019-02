Parma, Alves, Stulac e Iacoponi in gruppo. Terapie per Dimarco

Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi pomeriggio a Collecchio in vista di Cagliari-Parma, sfida in programma sabato 16 febbraio alla Sardegna Arena (fischio d’inizio ore 18:00). Agli ordini di Mister D’Aversa i crociati hanno svolto i consueti lavori di riscaldamento seguiti da esercizi di tecnica ed un lavoro sui possessi palla. La seduta si è conclusa da una partita a tutto campo. Bruno Alves, Simone Iacoponi e Leo Stulac hanno lavorato con i compagni. Allenamento personalizzato per Francisco Sierralta. Personalizzato e terapie per Federico Dimarco.