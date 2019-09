LIVE TMW - FIFA The Best: Messi è il miglior calciatore. Battuti CR7 e Van Dijk

La serata del FIFA The Best si conclude qui. Rimanete sulle nostre pagine per tutti i commenti e gli interventi da Milano. 22.13 - Rapinoe si schiera - Come già accaduto dopo la vittoria al Mondiale, Rapinoe non ha paura di schierarsi: "Anzitutto, voglio ringraziare la mia famiglia,...