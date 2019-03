Parma, i convocati di D'Aversa: ancora fuori Stulac e Barillà

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tutto come da attese tra i convocati di D'Aversa per la sfida alla Lazio di domani pomeriggio: ancora emergenza a centrocampo, dove l'assenza di Stulac e Barillà, oltre alla squalifica di Scozzarella, costringerà il tecnico a fare ancora di necessità virtù. Sfortunatissimo Sierralta, tornato in campo la scorsa settimana e già costretto a dare forfait per la gara successiva. Abbondanza in attacco, dove il rientro di Ceravolo dà un ulteriore opzione a D'Aversa, che non rinuncia al Primavera Davordzie, ancora aggregato alla Prima Squadra. Di seguito le scelte del tecnico Roberto D'Aversa per la sfida ai biancocelesti, pubblicati dagli organi ufficiali del club:

Portieri: Brazao, Frattali, Sepe;

Difensori: Bruno Alves, Bastoni, Dimarco, Gagliolo, Gazzola, Gobbi, Iacoponi;

Centrocampisti: Dezi, Diakhate, Kucka, Machin, Rigoni;

Attaccanti: Biabiany, Ceravolo, Davordzie, Gervinho, Inglese, Schiappacasse, Siligardi, Sprocati.