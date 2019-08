Parma, i convocati per la Coppa Italia: out Kucka e Gazzola

Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al termine della seduta di allenamento a porte chiuse sostenuta questa mattina al Centro Sportivo di Collecchio, il tecnico del Parma Roberto D’Aversa ha convocato per la gara contro il Venezia, in programma domani alle 18.00 allo Stadio ”Ennio Tardini” e valida per il terzo turno eliminatorio della Coppa Italia 2019-2020, i seguenti 24 calciatori:

Portieri: Alastra, Colombi, Sepe;

Difensori: B. Alves, Dermaku, Gagliolo, Iacoponi, Laurini, Minelli, Ricci;

Centrocampisti: Barillà, Brugman, Grassi, Hernani Jr, Kulusevski, Machin, Scozzarella;

Attaccanti: Ceravolo, Cornelius, Gervinho, Karamoh, Inglese, Siligardi, Sprocati.