Parma-Lazio, moviola Gazzetta: "Due errori, entrambi soltanto di Di Bello"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In Parma-Lazio l’arbitro Di Bello - sottolinea La Gazzetta dello Sport nella sua analisi della moviola - dà l’impressione di sbagliare da solo in due episodi da potenziale rigore ai danni del Parma. La prima volta al 55’ quando Marusic in area, proprio davanti a lui, trattiene e tira giù Bruno Alves. Al 90’ non c’è rigore su Correa che calcia e colpisce Darmian. L’altro caso al 91’ quando Acerbi trattiene in maniera più che evidente, lo dimostra la maglia tirata, Cornelius in area. È vero che anche il danese sembra agire inizialmente sul laziale, ma l’intensità e l’esito sono diversi e determinanti. Di Bello fischia fallo del Parma, e poi ammonisce Bruno Alves su Jony. I due errori, si diceva, sono entrambi solo di Di Bello: è lui a valutare dal campo l’intensità degli interventi e difficilmente il Var Banti lo manderà al monitor. A meno che non sia l’arbitro ad aver dubbi e a chiedere la review, infatti, non può essere un caso di "chiaro ed evidente errore".