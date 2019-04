Parma-Milan, tutto esaurito per la prima sfida del 33° turno di Serie A

Fonte: ParmaLive.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non sono più disponibili biglietti per il match di sabato tra Parma e Milan. Lo ha fatto sapere proprio la società ducale, tramite il proprio sito web. Ciò significa che i botteghini apriranno il giorno della partita solo per il ritiro degli accrediti. Si ricorda inoltre che è applicato il provvedimento di incedibilità del singolo biglietto in ogni settore: ciò vuol dire che potranno accedere allo stadio solo le persone intestatarie di ciascun biglietto.