© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Grandi notizie dall'infermeria crociata dopo l'allenamento di questa mattina. Si sono allenati in gruppo infatti Andreas Cornelius, Riccardo Gagliolo, Dejan Kulusevski e Matteo Scozzarella, che a questo punto potrebbero essere convocati per la gara di domani contro la Lazio. Nessuno di loro però dovrebbe partire dal primo minuto, eccezion fatta per Gagliolo, che sarà comunque valutato tra domani e domenica. Inoltre, hanno proseguito con le terapie gli altri infortunati Andrea Adorante, Roberto Inglese e Luigi Sepe.