Fonte: parmacalcio1913.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Parma Calcio è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta mattutina. I crociati scesi in campo ieri contro il Napoli hanno svolto un lavoro rigenerante. Il resto del gruppo, invece, dopo i consueti lavori di riscaldamento, ha eseguito giochi di posizione ed un’esercitazione tecnica. La partita è stata conclusa da una partita in porzione ridotta del campo. Francisco Sierralta ha svolto una parte del lavoro con i compagni. Lavoro personalizzato per Alessandro Bastoni, Fabio Ceravolo, Matteo Scozzarella e Leo Stulac.