© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Parma è tornato in campo anche quest'oggi in vista della gara di lunedì contro l'Atalanta. Poche novità dall'infermeria dopo l'allenamento odierno: Roberto Inglese ha lavorato parzialmente con i compagni, mentre Andreas Cornelius ha effettuato un lavoro differenziato. Terapie per Gervinho e Yann Karamoh.