Dopo un solo anno, chiuso con il trionfo nella Super Lig turca, Andreas Cornelius saluta il Trabzonspor e torna in patria, in Danimarca, nel suo Copenaghen. A darne l'annuncio è il club della capitale stesso tramite un comunicato ufficiale:" L'FC Copenhagen ha accettato di ingaggiare Andreas Cornelius dal Trabzonspor. L'attaccante ora si sta recando a Copenaghen per sottoporsi alle visite mediche e negoziare le sue condizioni di contratto".



F.C. Copenhagen have agreed to sign Andreas Cornelius from Trabzonspor. He is now traveling to Copenhagen to undergo a medical check-up and negotiate his personal terms. #fcklive https://t.co/aWKO2iwFzt

— F.C. København (@FCKobenhavn) August 31, 2022