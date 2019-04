Pecchia: "CR7-Kean non mi sorprendono. Moise mix di Drogba e Lukaku"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha lavorato con Rafa Benitez al Real Madrid, allenando Cristiano Ronaldo. Ma non solo, Fabio Pecchia ha avuto a disposizione anche Moise Kean tra le file dell'Hellas Verona. Da dicembre l'ex collaboratore di Benitez allena l'Avispa Fukuoka, in Giappone. Attraverso Tuttosport, l'ex giocatore di Napoli e Juve ha così parlato dei suoi ex due calciatori: "Non sono sorpreso dall'impatto di Cristiano Ronaldo sulla Juventus e neanche dall'esplosione di Kean. Gli hanno fatto bene gli ultimi mesi alla Juve, ma anche la stagione a Verona. Se non si monta la testa, diventerà un attaccante da tantissimi gol: è un mix di Drogba e Lukaku".