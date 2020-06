Pepe: "Rischiai di andare ad Euro 2008. Ma con Camoranesi non c'era paragone"

Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Simone Pepe ricorda il suo periodo d'oro, quando anche la Nazionale era una frequentazione abituale per l'ex Udinese e Juventus: "Rischiai di andare anche a Euro 2008. C’era Camoranesi nella fase finale della carriera e Donadoni mi allertò: ‘Ti osservo’. Ma tra me e Camoranesi non c’era paragone. Quello che gli ho visto fare, l’ho visto fare a pochi. Se stava bene Mauro, io al massimo potevo andare a fare il tifo all’Europeo (ride, ndr). Il Mondiale? Mi sono mangiato un gol all’ultimo contro la Slovacchia, è vero. Ma a livello personale non feci un brutto Mondiale: contro il Paraguay feci una buona partita, contro la Nuova Zelanda non so perché venni sostituito all’intervallo".