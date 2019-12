Giorgio Perinetti, ex dirigente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss per commentare il momento difficile della squadra di Ancelotti: "Probabilmente a fine campionato il Napoli sarà costretto a rivoluzionare tutto e ripartire. Una cosa che farebbe respirare le casse, perché si andrebbe su nomi meno roboanti, ma è chiaro che in questo modo i grandi obiettivi si allontanano. Si è di fronte ad un bivio e bisogna fare una scelta. In questo momento la costruzione della squadra sembra sbagliata, ma c'è più di mezza stagione per recuperare".