Pincolini: "Ai calciatori dico 'sfruttate la tecnologia'. Videochiamata di gruppo coi compagni"

vedi letture

Vincenzo Pincolini, preparatore atletico del Club Italia e della Nazionale Under 21, ai microfoni del Corriere della Sera ha parlato di come gli atleti dovrebbero affrontare l’emergenza Coronavirus: "Darsi un programma, facendo un piano e soprattutto rispettandolo. Ma tutti hanno già le loro tabelle fornite dai club, spesso personalizzate. Io suggerisco di usufruire della tecnologia: fare ogni mattina una riunione in videochiamata con tecnici e compagni. Uno spogliatoio virtuale per restare insieme. Sveglia presto, massimo 8.30, colazione e videochiamata di gruppo prima dell'allenamento, quindi il pranzo alle 13 e un'altra seduta attorno alle 16, prima della cena e di andare a letto. Massimo alle 23".