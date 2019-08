Pioggia di gol al "Picco" ma a spuntarla è la Samp: 5-3 allo Spezia

Fonte: Inviato a La Spezia

Pioggia di gol al “Picco” fra Spezia e Sampdoria con i blucerchiati che si impongono ed alzano il “Trofeo Mattia e Ilaria”. Indicazioni positive per entrambe i tecnici ma anche aspetti, specie nei meccanismi difensivi, che vanno limati in vista dell’inizio di stagione. Mister Di Francesco cambia molto rispetto all’amichevole col Monaco. In campo davanti ad Audero ci sono Depaoli e Murru sulle ali e Colley e Ferrari al centro. In mediana il tecnico doriano schiera Thorsby, Ronaldo Vieira e Linetty con Gaston Ramirez, Bonazzoli e Maroni in avanti. Italiano invece si affida a Krapikas in porta, Vignali, Terzi, Marchizza e Ramos in difesa. A centrocampo Bartolomei, Matteo Ricci e Mora mentre in attacco Federico Ricci, Gudjohnsen e Delano.

Equilibrio ma Samp in vantaggio all’intervallo - Botta e riposta nel primo quarto d’ora con Bonazzoli che sblocca il risultato ma un pasticcio fra Vieira e Colley permette a Matteo Ricci di servire a Gudjohnsen la palla del’1-1. Alla mezzora Linetty serve un buon pallone in area per Maroni, abile a superare Krapikas con un delizioso tocco sotto. Gli Aquilotti però non mollano ed al 37’ Federico Ricci fa partire un gran tiro a giro che Audero in tuffo devia in corner. Prima del riposo Federico Ricci vince un rimpallo con Murru serve il fratello Matteo ma la sua rasoiata termina fra le braccia di Audero.

Allungo blucerchiato - Nella ripresa consueta girandola di cambi con Bastoni, Eric, Capradossi e Crivello in difesa davanti a Krapikas. A centrocampo ci sono Maggiore, Awua e Acampora con Buffonge, Pinto e Gyasi in attacco. Sostituzioni anche per Di Francesco che si affida a Murillo per Colley, Augello per Murru confermando l’intero blocco della prima frazione di gara. Dopo sessanta secondi Gaston Ramirez viene lanciato in campo aperto, vince un duello con Krapikas in uscita e deposita nella porta sguarnita. Al quinto tocco di mano di Ferrari in area di rigore: Ghersini assegna la massima punizione che Pinto trasforma. Il poker blucerchiato arriva al nono minuto e porta la firma di Thorsby che fredda Krapikas sotto la Curva Piscina. Lo Spezia si rende pericoloso al 19’ con una conclusione sul primo palo di Bastoni deviata in corner da Falcone. Al 69’ Quagliarella, entrato da una manciata di minuti, raccoglie un cross di Bereszynski, approfitta di un’uscita a vuoto di Krapikas e realizza di testa il gol del 5-2. Nel finale Gyasi viene lanciato in campo aperto, supera Falcone e accorcia le distanze.

SPEZIA-SAMPDORIA 3-5

Reti: 9’ Bonazzoli (Sa), 16’ Gudjohnsen (Sp), 28’ Maroni (Sa), 46’ Ramirez (Sa), 50’ rig. Pinto (Sp), 54’ Thorsby (Sa), 69’ Quagliarella (Sa), 87’ Gyasi.

Spezia (4-3-3): Krapikas (74’ Barone); Vignali (46’ Bastoni), Terzi (46’ Eric), Marchizza (46’ Capradossi), Ramos (46’ Crivello); Bartolomei (46’ Maggiore), M. Ricci (46’ Awua), Mora (46’ Acampora, 74’ De Francesco); F. Ricci (46’ Buffonge), Gudjohnsen (46’ Pinto, 74’ Benedetti), Delano (46’ Gyasi). A disposizione: Desjardin. Allenatore: Vincenzo Italiano.

Sampdoria (4-3-3): Audero (46’ Falcone); Depaoli (67’ Bereszynski), Ferrari (67’ Chabot), Colley (46’ Murillo), Murru (46’ Augello, 78’ D’Amico); Thorsby (74’ Pompetti), Vieira (58’ Barreto), Linetty (58’ Jankto); Ramirez (58’ Bahlouli), Bonazzoli (67’ Quagliarella), Maroni (67’ Regini). Allenatore: Eusebio Di Francesco.

Arbitro: Ghersini di Genova.