Andrea Pirlo, ex centrocampista, negli studi di Sky Sport ha parlato così della serata di Champions: “Il Liverpool è favorito, ma non sarà una partita semplice in uno stadio come quello del Porto. Non deve giocare in difesa, anche perché non è il suo forte. Mentre Guardiola, col suo City, dovrà inventarsi qualcosa rispetto all’andata. I premi cinque al mondo? Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar e un altro. Non ci vedo Salah, è un'esagerazione considerarlo tra i cinque calciatori più forti”.