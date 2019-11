Poker Torino al Rigamonti, Adani: "Il peggior Brescia dell'anno"

© foto di Federico De Luca

Daniele Adani, commentatore di Sky, parla della pesante sconfitta patita oggi dal Brescia al cospetto del Torino, all'esordio di Fabio Grosso come tecnico delle Rondinelle: "La peggior prestazione dell'anno, probabilmente non dipende da chi è arrivato e neanche da chi ovviamente non c'è più, ma un'analisi va fatta dopo questa prova. Il cambio di Balotelli? Ha stupito, evidentemente si voleva dare un messaggio forte al gruppo. Di certo con Balotelli in campo c'era un Brescia più pericoloso".