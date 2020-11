Polverosi sul Corriere dello Sport: "Fiorentina costruita male. C'è bisogno di una terapia d'urto"

Alberto Polverosi, storica firma del Corriere dello Sport, questa mattina analizza così la prima partita di Cesare Prandelli dopo il ritorno alla Fiorentina: "Non dirà mai 'chi me l'ha fatto fare', perché è stato il cuore a consigliarlo. Da ieri pomeriggio però, Cesare Prandelli ha capito che lo aspetta il lavoro più complicato della sua carriera. (...) La Fiorentina ha qualche qualità, ma non personalità. È stata costruita male e questo, rischiando il cartellino giallo o addirittura rosso di Commisso, lo andiamo ripetendo da mesi. (...) C'è allora bisogno di una terapia d'urto, con i giocatori messi di fronte alle responsabilità. L'assenza dei tifosi è un vantaggio per certi giocatori, ma uno svantaggio per la Fiorentina".