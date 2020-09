Polverosi sul CorSport: "Ritardi da colmare. a Pirlo manca ancora il centravanti"

"Ritardi da colmare". Così, sulle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi, legge il momento del calciomercato, a partire dalla Juve, che aspetta un attaccante nonostante i tanti gol di Cristiano Ronaldo: "Sostenere che alla Juventus manchi ancora l’attaccante potrebbe far sorridere. Eppure è così, alla Juve manca il centravanti capace di fondere i talenti individualissimi di Ronaldo e Dybala. Dzeko è l’ideale, ma a poco più di una settimana dall’inizio del campionato, con Higuain sull’uscio, Pirlo non sa ancora se quel giocatore arriverà a rendere più agevole il suo primo anno da allenatore. [...] Più o meno nella stessa situazione si trova Fonseca che non sa ancora come impostare la nuova squadra. Un conto è poter puntare su un attaccante-giocatore come Dzeko, un altro conto è rivedere tutto con un centravanti classico, da area di rigore, come Milik. [...] Fonseca si porterà questo dubbio fino alla vigilia del campionato. Ed è un dubbio pesante perché, come detto, non cambia un solo elemento, cambia tutto il gioco. Inter, Atalanta e Lazio sono avvantaggiate. L’Inter ha due attaccanti formidabili che ora si conoscono alla perfezione, un anno insieme ha fatto di Lukaku e Lautaro una coppia straordinaria".