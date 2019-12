© foto di Imago/Image Sport

Il presidente del Comitato Olimpico Russo Stanislav Pozdniakov ha comunicato che la Russia non accetterà le sanzioni imposte dalla WADA (Agenzia Mondiale Antidoping) che lo scorso 9 dicembre aveva vietato alla Russia di partecipare a tutti gli eventi internazionali per i prossimi quattro anni, compresa la Coppa del Mondo di calcio in programma nel 2022 in Qatar: “Il COR è membro a pieno titolo del movimento Olimpico, motivo per cui abbiamo tutti i motivi per credere che formeremo la squadra per Tokyo e per i prossimi appuntamenti internazionali. Faremo di tutto per garantire che le nostre squadre partecipino con il tricolore russo”.

L'agenzia antidoping russa ha inoltre deciso di ricorrere contro la squalifica e andrà davanti al TAS di Losanna per difendere la propria posizione e permettere ai propri atleti di gareggiare non sotto l’egida del CIO, ma sotto quella della Russia.