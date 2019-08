© foto di Federico De Luca

Due anni spettacolari da allenatore. Cesare Prandelli, a Parma, ha lasciato un ricordo positivo. E non potrebbe essere altrimenti, viste le due qualificazioni europee con la Champions mancata per un soffio. Il tutto mentre la Parmalat stava per fare crac. ParmaLive.com ha intervistato l'ex tecnico della Nazionale in vista del match della Juventus, sua ex squadra da calciatore. Questo il passaggio su CR7: "Mi chiesero un parere su di lui, ancora giocava nello Sporting. Dopo averlo visto la prima volta dissi: 'andate subito a prenderlo' (ride NdR). Ma c’era il grande problema della Parmalat. Altrimenti credo che l'avremmo preso. Col senno di poi è stato tutto un grande sogno che non si è avverato".