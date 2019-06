Prima Tarvisio, poi Valles: tutti i dettagli dell'estate della SPAL

Fonte: Dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Federico Gaetano

La SPAL ha definito tutte le date relative al ritiro per l'estate 2019, quella di preparazione alla terza stagione consecutiva in Serie A. La squadra si ritroverà il 10 luglio per i test atletici e il giorno dopo partirà per Tarvisio (Udine), dove resterà dieci giorni per la prima parte di preparazione.

La seconda, dopo tre giorni di allenamenti a Ferrara tra il 24 e il 27 luglio, inizierà il 29 luglio a Valles (Bolzano) e durerà fino al 4 agosto. Poi gli allenamenti proseguiranno a Ferrara, con la stagione che inizierà ufficialmente il 18 agosto con la Coppa Italia.