Primavera 1, ecco il calendario della stagione 20/21: partenza il 19/09, fine il 15 maggio

Nella giornata di oggi è stato stilato il calendario del campionato Primavera 1. Si partirà il 19 settembre, in concomitanza con la Serie A, e si finirà il 15 maggio. La sosta natalizia durerà dal 19 dicembre al 9 gennaio. Al termine della stagione regolamentare ci saranno come di consueto Playoff e Play out: le prime sei classificate andranno direttamente alla Fase Finale prevista dal 22 al 30 Maggio 2021, mentre per quanto riguarda i Play Out si giocheranno il 24 e 29 Maggio 2021 tra la tredicesima e la quattordicesima classificata con le ultime due retrocesse direttamente al Primavera 2.

Queste le squadre partecipanti: Ascoli, Atalanta, Bologna, Cagliari, Empoli, Fiorentina, Genoa, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Roma, Sampdoria, Sassuolo, Spal, Torino