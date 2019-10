Primavera, ecco il programma Tv di Sportitalia: domenica Inter-Juve

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il campionato Primavera 1 Tim celebra la 4° giornata del girone d’andata e come ogni fine settimana Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre) garantisce la copertura integrale del torneo.

Riflettori accesi su Inter-Juventus, la sfida che domenica 6 ottobre alle ore 10 precederà il super match serale di San Siro tra nerazzurri e bianconeri e che sarà trasmessa in esclusiva su Sportitalia così come le altre sette sfide della giornata, spalmate tra il canale 60 del digitale terrestre e SI Solo Calcio, uno dei quattro canali dell’offerta SI Smart che dal mese di luglio ha proiettato Sportitalia nel futuro.

Di seguito la programmazione Sportitalia per la 4° giornata della Primavera 1 Tim:

Roma-Bologna – Sabato 5 ottobre 2019 in diretta dalle ore 11 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Gabriele Schiavi. Commento tecnico Andrea Soncin

Atalanta-Pescara – Sabato 5 ottobre 2019 in diretta dalle ore 13 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Matteo Gandini. Commento tecnico Fulvio Fiorin

Cagliari-Sassuolo – Sabato 5 ottobre 2019 in diretta dalle ore 15 su SI Solo Calcio

Telecronista Federico Marconi. Commento tecnico Giovanni Colella

Torino-Fiorentina – Sabato 5 ottobre 2019 dalle ore 17 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Alberto Pucci. Commento tecnico Luca Castellazzi

Inter-Juventus – Domenica 6 ottobre 2019 dalle ore 10 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Gabriele Schiavi, bordocampo Luca Cilli. Commento tecnico Giampaolo Saurini

Chievo-Genoa – Domenica 6 ottobre 2019 in diretta dalle ore 16 su SI Solo Calcio

Telecronista Federico Marconi. Commento tecnico Andrea Dossena

Empoli-Napoli – Lunedì 7 ottobre 2019 in diretta dalle ore 15 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Gabriele Schiavi. Commento tecnico Jeda

Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza spendere un euro e senza la necessità di alcun abbonamento.