Primavera, il programma dell’undicesima giornata. Tutto live su Sportitalia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sta per cominciare un altro grande fine settimana di calcio giovanile su Sportitalia. Ecco il palinsesto per l’11° giornata d’andata del Primavera 1 Tim, coperto interamente da Sportitalia (visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre).

Di seguito la programmazione Sportitalia per l’11° giornata della Primavera 1 Tim:

Lazio-Inter – Sabato 7 dicembre 2019 in diretta dalle ore 11 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Gabriele Schiavi

Juventus-Torino – Sabato 7 dicembre 2019 in diretta dalle ore 13 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Francesco Letizia

Atalanta-Chievo – Sabato 7 dicembre 2019 in differita dalle ore 19 su SI Solo Calcio

Telecronista Peppe Di Giovanni

Genoa-Napoli – Sabato 7 dicembre 2019 in diretta dalle ore 14,30 su SI Solo Calcio

Telecronista Ivan Fusto

Sassuolo-Fiorentina – Sabato 7 dicembre 2019 in diretta dalle ore 17 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Federico Marconi

Empoli-Roma – Domenica 8 dicembre 2019 in diretta dalle ore 10 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Gabriele Schiavi

Cagliari-Sampdoria – Domenica 8 dicembre 2019 in diretta dalle ore 12 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Francesco Letizia

Pescara-Bologna – Lunedì 9 dicembre 2019 in diretta dalle ore 14,30 su Sportitalia 60 DTT

Telecronista Gabriele Schiavi

Per i possessori di una smart Tv dotata di tecnologia HbbTv sarà possibile accedere a SI Smart, la nuova offerta di quattro canali tematici gratuiti targata Sportitalia, e vedere la partita in alta definizione. Basterà premere il pulsante rosso per entrare nel mondo SI Smart che regala agli appassionati l’esperienza di Sportitalia HD, SI Live24, SI Solo Calcio e SI Motori. Tutti senza la necessità di alcun abbonamento.