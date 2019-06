Primavera, le pagelle dell'Inter: affidabilità Rizzo, Salcedo caparbio

Risultato finale: Atalanta-Inter 1-0

Dekic 6 - Intervento decisivo nel finale di primo tempo sulla zuccata di Heidenreich che rischiava di mandare l'Atalanta all'intervallo sull'1-0. Non può nulla sul tiro a giro di Colley.

Zappa 6,5 - Salva un paio di situazioni spinose, e nel complesso si fa trovare pronto ad arginare gli assalti dell'Atalanta.

Rizzo 7 - Sempre decisivo nelle sue chiusure, fa buona guardia sugli attaccanti avversari. Sfiora il gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo ma il pallone esce di pochissimo.

Nolan 6,5 - Gara generosa da parte del capitano dell'Inter. Dirige con attenzione una difesa solida, che commette l'unica sbavatura in occasione del gol vittoria di Colley.

Dal 42' s.t.: Merola n.g. - Solo una manciata di minuti per provare a recuperare lo svantaggio, ma non bastano.

Persyn 6 - Qualche imprecisione dovuta ad una condizione fisica non ideale. Sulla sua fascia agisce Peli, avversario tutt'altro che facile.

Dal 15' s.t.: Grassini 6 - Più sostanza rispetto al compagno, ma poca fortuna quando tenta la conclusione a sorprendere Ndiaye.

Gavioli 6 - Si rivela utile con i suoi inserimenti in area destinati a mettere a frutto i traversoni dei compagni. Un paio di conclusioni in porta non irresistibili.

Pompetti 6,5 - Non è semplice mettere ordine di fronte ad un centrocampo atalantino molto mobile. Più incisivo ad inizio gara, non smette comunque di agire da metronomo della mediana anche quando abbassa un po' i ritmi.

Schirò 6 - Firma alcune delle azioni più pericolose del primo tempo, poi forse accusa la stanchezza di una lunga stagione ed arretra il suo baricentro.

Corrado 6,5 - Più pungente del compagno sulla fascia opposta, costruisce alcuni spunti interessanti. Attento anche in fase di copertura.

Salcedo 6,5 - E' l'autore delle occasioni più nitide capitate all'Inter nella prima ora di gioco, ma trova in Okoli un avversario piuttosto ostico. Caparbio.

Dal 27' s.t.: Esposito 6,5 - Fa subito correre un brivido all'Atalanta quando, appena entrato, coglie il palo in girata. Forse il suo ingresso è fin troppo tardivo.

Colidio 6 - Molto combattivo nella prima frazione, progressivamente calano le energie e si mette meno in evidenza nelle azioni offensive.