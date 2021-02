Primo allenamento della settimana per il Genoa: terapie mediche e fisiche per Criscito

Terapie mediche e fisiche per capitan Criscito. Iter personalizzato per Biraschi, alle prese con il tratto finale della riabilitazione. Tutti gli altri a disposizione. E’ questa la situazione del Genoa, riportata dal sito ufficiale del club. Lavori collettivi, in alternanza a programmi individuali - si legge - hanno marchiato la prima sessione della settimana al ‘Signorini’. I preamboli in palestra, l’attivazione con i torelli, gli addestramenti per uscite e possesso palla, le partitelle a tema tra gli input di Ballardini e le indicazioni del vice Regno. Chiusura con corse guidate. Per i portieri razione specifica con i preparatori. Martedì altra seduta.