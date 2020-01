Prof. Ferretti: "In teoria Zaniolo può farcela per le giornate finali"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrea Ferretti, responsabile dell’area medica della Nazionale, parla al Corriere dello Sport dell'infortunio di Nicolò Zaniolo, avvenuto domenica sera durante la sfida alla Juventus: "Seguo la vicenda. Posso dire che il ragazzo è in ottime mani. Mi riferisco al professor Mariani e al suo staff ma anche agli specialisti e al personale tecnico della Roma. Negli ultimi anni i passi avanti della chirurgia della ricostruzione sono stati straordinari. Oggi ci sono tutte le possibilità di recuperare pienamente. Servono una buona chirurgia e una buona risposta individuale: in questo caso i risultati sono eccellenti. Del resto vale lo stesso per una frattura. O per l’influenza: chi guarisce in tre giorni, chi in cinque. In quanto tempo può tornare? Questo può prevederlo solo il chirurgo che tocca con mano la situazione. E dipende, come detto, dalla risposta individuale. Se esiste un Paese ideale dove trovarsi quando si ha bisogno di un intervento medico del genere è l’Italia. Grazie alla specializzazione nel settore e all’attenzione verso gli atleti. Posso affermare questo: che Zaniolo impieghi quattro mesi, sei o dieci a recuperare, per noi la priorità è la guarigione completa del giocatore. In teoria può farcela per le giornate finali del campionato. Bisogna aspettare".