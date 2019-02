Prohaska: "Inter favorita con Rapid ma a Vienna non sarà facile"

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'austriaco Herbert Prohaska, ex Inter, ha analizzato il Rapid Vienna.

Rapid-Inter è un po’ un suo derby. Nerazzurri strafavoriti?

"L’Inter è avanti nel pronostico, ha una squadra attrezzata per vincere l’Europa League, ma non sarà facile specialmente all’andata a Vienna: il Rapid in campionato finora ha giocato male, ma in Europa in casa ha battuto Spartak Mosca e Rangers e pareggiato col Villarreal. È una squadra a due facce: in Europa non c’è tanto da perdere e questo funziona. In questi mesi il Rapid ha avuto il problema che oggi ha l’Inter: non fanno gol. Se l’Inter gioca come sa giocare allora passa il turno, anche se ha perso in casa contro il Bologna e il Rapid per me è forte come il Bologna. Diciamo che si deciderà tutto nel match di ritorno al Meazza".

Chi sono i giocatori da temere?

"Strebinger è un portiere di livello anche per l’estero. I migliori? Knasmüllner, che è passato dalla Primavera dell’Inter, e Murg, due centrocampisti tecnicamente molto buoni".