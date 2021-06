Prohaska a La Gazzetta dello Sport: "Italia favorita, ma occhio ad Arnautovic"

"Italia favorita, ma occhio ad Arnautovic", titola La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. "Sento la partita, sono già in tensione", scherza Prohaska, ex di Inter e Roma, nato a Vienna e commentatore per la tv austriaca. "Sarà un incontro difficile, giochiamo contro l'Italia che già prima dell'Europeo era una della favorite e poi ha mostrato un'ottima condizione. Le prime due partite degli azzurri mi hanno impressionato. Ma in una gara secca può succedere di tutto", esordisce Prohaska, che poi prosegue: "Il nuovo stile introdotto da Mancini: un gioco moderno, veloce, in cui la pressione sull’avversario viene portata da tutti i giocatori. E poi la qualità tecnica. Battere l’Italia è molto difficile, anche perché la difesa è sempre eccezionale".

Quale la chiave della partita?

"Per quanto riguarda l’Austria, lo sfruttamento degli episodi che all’improvviso potranno indirizzare o cambiare l’incontro. Penso ai calci piazzati, a un’espulsione, a tutte quelle variabili che a volte consentono alla squadra meno forte di vincere. Naturalmente l’Austria dovrà giocare al massimo, coprire bene gli spazi e… avere fortuna". Poi una battuta su chi dovrà temere l'Italia: "Arnautovic. Magari non riesce a tenere i novanta minuti, ma è un attaccante che ha qualità. Poi mi piace molto anche Sabitzer: sa fare bene le due fasi di gioco".