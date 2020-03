Pruzzo: "Il Governo ha sottovalutato il virus ma sapremo ricominciare come a Genova"

Roberto Pruzzo, indimenticato bomber della Roma, ha parlato al Corriere dello Sport ripartendo dall'emergenza Coronavirus in Italia: "All'inizio il Governo ha sottovalutato il virus. Resistere alle chiusure come successo anche in Europa ha solo peggiorato la situazione. Ora la priorità è aiutare chi ha bisogno, come ha detto il Papa. Il ponte Morandi a Genova è la dimostrazione che gli italiani possono farcela: sapremo ricominciare".