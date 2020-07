Pruzzo su Roma-Fiorentina: "Giallorossi partono lenti. Riscatto Cutrone? Bisogna pensarci bene"

Doppio ex di Roma e Fiorentina Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Lady Radio per analizzare il match di domani all'Olimpico e le possibili mosse di mercato della società viola: L'ex attaccante di Roma e Fiorentina, Roberto Pruzzo, ha parlato così della sfida di domani tra giallorossi e viola: "La squadra di Fonseca gioca bene, ma è una squadra che parte lentamente dunque se i gigliati vogliono fare risultato devono partire forte. Cutrone? Dalla panchina a partita in corso è decisivo, dall'inizio si spegne. Mi sembra che convinca quando non ha troppe responsabilità. Bisogna che la Fiorentina pensi all'investimento perché spendere tanti soldi per una riserva è un rischio. Vlahovic? Firenze e Roma sono posti strani e a volte si esaltano i giocatori per poi deprimerli, ma in realtà ci sono delle vie di mezzo. Il serbo ha bisogno di giocare con continuità. Chi servirebbe ai viola? Uno come Milik. Scherzo eh. Nemmeno troppo però. Ribery? La Fiorentina non ha più grandi obiettivi ed io non lo rischierei visto che ha già avuto i suoi problemi in questa stagione".